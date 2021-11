74 positive Corona-Testergebnisse sind bis Montagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen, so viele wie schon lange nicht mehr. Die Höchstzahl in der Pandemie datiert vom 27. Dezember 2020, als über die Weihnachtsfeiertage 99 Fälle gemeldet worden waren. Das Gesundheitsamt wurde auch über zwei weitere Todesfälle informiert. Zwei Pirmasenser Altersheimbewohner, eine 85- bis 90-jährige Frau und ein 65- bis 70-jähriger Mann, starben an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung. Beide waren vollständig geimpft.

Weitere Corona-Fälle gab es an Schulen und Kindergärten. Im Kindergarten Zwergenland in Wiesbach wurde ein Kind, in der Kindertagesstätte Regenbogen in Zweibrücken wurden zwei Kinder positiv auf Sars-CoV-2 getestet, an der Grundschule in Mittelbach betraf es einen Schüler, an der Grundschule Fischbach eine Schülerin. Auch an der Pirminius-Schule und dem Hugo-Ball Gymnasium in Pirmasens erhielten je eine Person ein positives Ergebnis.

Jetzt 546 infizierte Menschen

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten jetzt 546 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 127 (zwölf neue Fälle), in Zweibrücken 81 (+20) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 73 (+10), Hauenstein 28 (+8), Pirmasens-Land 24 (+5), Rodalben 57 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 60 (+9), Waldfischbach-Burgalben 53 (+5) und Zweibrücken-Land 43 (+2).

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Kreis und die beiden Städte weiterhin in Warnstufe 1 ein. Die Inzidenzwerte sind zum Teil deutlich gestiegen und liegen im Kreis bei 190, in Pirmasens bei 129 und in Zweibrücken bei 147. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 2,9 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 5,86.