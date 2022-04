Zwei Todesfälle und 288 weitere bestätigte Covid-19-Fälle sind am Donnerstag für die Südwestpfalz gemeldet worden. Im Alter zwischen 80 und 85 verstarb eine Frau aus Pirmasens mit einer Infektion. An den Folgen einer Covid-19 Erkrankung starb eine Frau zwischen 60 und 65 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Von beiden war der Impfstatus nicht bekannt. Unter den neu registrierten Infektionen sind 159 aus dem Landkreis sowie 61 aus Pirmasens und 68 aus Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 1130 (Landkreis), 816,1 (Pirmasens) sowie 765,5 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den gesunkenen Wert 6,55. Bestätigt wurden einzelne Infektionen in Einrichtungen: im Kindergarten Thaleischweiler-Fröschen, im Leibniz-Gymnasium und der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens. Acht neue Fälle gibt es im Seniorenzentrum Steinstraße. Im Haus Kana gilt für eine Wohngruppe eine vorläufige Besuchseinschränkung bis zum 5. Mai. Das Schnelltest-Zentrum in der Messe ändert ab 2. Mai seine Öffnungszeiten. Die Einrichtung ist dann montags bis freitags durchgehend von 8 bis 12 Uhr geöffnet.