In der Südwestpfalz haben die Behörden erneut Corona-Infektionen im dreistelligen Bereich registriert. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 126 weitere Covid-19-Fälle. Die Inzidenzwerte in der Region liegen den Angaben zufolge bei 240 im Landkreis, 261 in Pirmasens und 356 in Zweibrücken. Die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ wird mit 3,84 beziffert. Das Gesundheitsamt informierte am Mittwoch zudem über zwei weiteren Todesfälle. Ein Mann im Alter zwischen 70 und 75 Jahren aus Zweibrücken verstarb an einer SARS-CoV-2 Infektion, er war noch ungeimpft. In der Verbandsgemeinde Hauenstein verstarb eine Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahren an einer Corona-Infektion, sie war bereits dreifach geimpft.

Kitas und Schulen betroffen

Erneut sind Kitas und Schulen in der Region vom Virus betroffen: In den Kindertagesstätten Pusteblume in Pirmasens-Niedersimten, St. Elisabeth auf der Husterhöhe in Pirmasens und Weizenkorn in Zweibrücken-Niederauerbach wurde je Kind positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Drei weitere Schüler der Grundschule in Maßweiler und eine weitere Schülerin der Pestalozzi-Schule in Zweibrücken wurden positiv getestet. Ein positives Ergebnis liegt auch für je einen Schüler der Robert Schuman Grundschule in Pirmasens und der IGS in Contwig vor.

55 Fälle mehr als am Vortag

Aktuell sind in der Südwestpfalz 715 bestätigte positive Fälle aktiv, 55 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 189, Zweibrücken 172 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 41, Hauenstein 28, Pirmasens-Land 45, Rodalben 42, Thaleischweiler-Wallhalben 73, Waldfischbach-Burgalben 53 und Zweibrücken-Land 72. Insgesamt wurden bislang 10.632 Südwestpfälzer positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. 191 Personen sind in der Region mit Corona-Infektion verstorben.