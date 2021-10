Zwei positive Testergebnisse auf das Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Montagmittag übermittelt. Außerdem wurde es über den Tod einer Pirmasenserin im Alter zwischen 90 und 100 Jahren informiert, die mit dem Coronavirus infiziert war. Ob die Frau gegen Covid-19 geimpft war, teilte das Gesundheitsamt nicht mit. Laut dem jüngsten Wochenbericht des Landesuntersuchungsamts sind in Rheinland-Pfalz in den vergangenen acht Wochen 59 Menschen über 70 Jahren gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Bei 49 war Covid-19 die Todesursache. Der Anteil der Ungeimpften lag bei den positiv Getesteten bei 51 Prozent, der der an Covid-19 Gestorbenen bei 53 Prozent.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 92 Menschen als infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 29 (ein neuer Fall), in Zweibrücken 17 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 7, Hauenstein 9, Pirmasens-Land 11, Rodalben 3 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 2, Waldfischbach-Burgalben 11 und Zweibrücken-Land 3.

Das Landesuntersuchungsamt verortet den Kreis und die Städte Pirmasens und Zweibrücken weiterhin in der Warnstufe eins und gibt die Inzidenzwerte mit 28 für den Landkreis, 15 für Pirmasens sowie 29 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 0,7, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 3,18.