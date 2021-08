Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Freitag zwei weitere Corona-Fälle in der Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte 8,3 für den Landkreis, 5 für die Stadt Pirmasens und 23,4 für Zweibrücken bekannt.

Laut Gesundheitsamt gibt es in der Südwestpfalz derzeit 23 aktive Corona-Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens drei, in Zweibrücken elf, in der Verbandsgemeinde Hauenstein drei, in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zwei sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben je eine Person.

Impfbusse am Montag in Pirmasens und Thaleischweiler

Auch nächste Woche steuern wieder Impfbusse des Landes die Südwestpfalz an, um den Bürgern ein Impfen ohne Termin zu ermöglichen. Die Interessenten können dabei, je nach Bus, auf einen von drei Impfstoffen zurückgreifen: Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson. Am Montag, 16. August, macht ein Impfbus von 8 bis 12 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz, Waisenhausstraße 49, Station sowie von 14 bis 18 Uhr bei Penny in Thaleischweiler-Fröschen, Bahnhofstraße 52. Weitere Standorte und Zeiträume sind im Internet unter corona.rlp.de/de/impfbus/ zu finden.

Ebenso ist im Landesimpfzentrum auf dem Messegelände wieder Impfen ohne Termin möglich. Die Einrichtung ist kommende Woche folgendermaßen geöffnet: Montag von 8 bis 14 Uhr, Dienstag von 8 bis 14.30 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12, Donnerstag von 14 bis 20 Uhr. Am Freitag und am Wochenende ist geschlossen.

43 Kinder und Jugendliche geimpft

Diese Woche wurden im Impfzentrum nach den Angaben der Stadtverwaltung 599 Corona-Impfungen vorgenommen. 264 Personen hätten dabei das Angebot „Impfen ohne Termin“ wahrgenommen. Unter den frisch Geimpften waren diese Woche 43 Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Darüber hinaus wurden diese Woche 198 Impfungen bei sogenannten Sonder-Impfaktionen registriert, die man ebenfalls ohne Termin wahrnehmen kann: 18 beim Horeb-Treff und 180 beim Jobcenter.

Oberbürgermeister Markus Zwick ruft Ungeimpfte auf, sich gegen Corona impfen zu lassen: „Leichter und bequemer als jetzt war es nie, sich eine Corona-Schutzimpfung zu holen. Impfstoff ist mittlerweile in ausreichenden Mengen vorhanden. Das Impfen ist der einzige wirksame Weg aus der Corona-Pandemie und zurück zu einem Leben mit mehr Normalität“, erklärt der OB.