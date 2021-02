Die Bundestagsabgeordnete Brigitte Freihold (Linke) weist mit Blick auf die Corona-Opfer darauf hin, dass zwei Drittel der Verstorbenen in der Südwestpfalz Bewohner von Senioreneinrichtungen seien. Die Politikerin beruft sich auf Angaben des Gesundheitsamtes.

Das höchste Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken und zu sterben, haben ältere und vorerkrankte Menschen. Unter allen Altersgruppen verzeichnen Menschen ab 80 Jahren die höchsten Infektionsraten, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Alten- und Pflegeheime sind Infektionsherde. Zur Verteilung der an oder mit Covid-19 Verstorbenen in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis wandte sich die Bundestagsabgeordnete Freihold an das Gesundheitsamt. 3,7 Prozent der Toten in der Südwestpfalz seien demzufolge unter 60 Jahre alt, 84 Prozent 70 oder älter. Zwei Drittel der Verstorbenen seien Bewohner von Senioreneinrichtungen.

Freihold sagt: „Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung schützen die Menschen mit dem höchsten Risiko nicht wirksam. Der Lockdown wirkt nicht in den Alten- und Pflegeheimen. Das Gewinnstreben vieler Heimbetreiber, der Pflegenotstand und das kaputtgesparte Gesundheitswesen kosten vielen Menschen das Leben. Wenn nicht sofort der Hygiene- und Infektionsschutz in diesen Einrichtungen massiv verstärkt wird, sind viele weitere Tote zu befürchten.“

Nach Auskunft des für die Städte Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis zuständigen Gesundheitsamtes starben laut Freihold in der Südwestpfalz bislang drei Menschen unter 60 Jahren an oder mit Covid-19. In der Altersgruppe 60 bis 69 gab es zehn solcher Sterbefälle (70 bis 79 Jahre: 17 Tote; 80 bis 89: 34; ab 90: 17). Seit dieser Meldung des Gesundheitsamtes sind weitere Tote zu beklagen.

Freihold erklärt: „Auch der langsame Fortschritt der Impfungen und der Engpass bei der Versorgung mit Impfstoff kosten Leben. Die Forschung und Entwicklung wurde mit viel Steuergeld gefördert.“ Sie fordere daher die Bundesregierung auf, eine Freigabe der Impfstoff-Lizenzen an andere Firmen durchzusetzen, um die Produktion massiv auszuweiten.