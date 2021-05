Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Wochenende zwölf weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Sonntag die Inzidenzwerte 15,8 (Landkreis), 32,2 (Pirmasens) und 49,7 (Zweibrücken). Für die Maßnahmen der Bundesnotbremse gelten die Werte, die das Robert-Koch-Institut (RKI) berechnet; diese hinken denen des Landesuntersuchungsamts um einen Tag hinterher. Das RKI meldete für den Landkreis am Samstag eine Inzidenz von knapp 20, für Pirmasens von 22,4 und für Zweibrücken von 43,9. Am Samstag fiel somit die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis erstmals seit 17. Oktober wieder unter den Wert von 20, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Landkreis steht vor weiteren Lockerungen

„Mit der Inzidenz von 15,8 wird im Landkreis am fünften Werktag in Folge die relevante 50er-Marke unterschritten. Bestätigt das RKI diesen Wert am Montag, sind ab Mittwoch, 2. Juni, im Landkreis weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich“, erklärte die Kreisverwaltung am Sonntag. Wie diese im Detail aussehen, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Die Pirmasenser müssen sich noch etwas gedulden, da die Inzidenz vergangene Woche den Wert von 50 nochmals überschritten hatte.

Aktuell verzeichnet das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 203 bestätigte positive Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 54, in Zweibrücken 42 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 40, Hauenstein 9, Pirmasens-Land 19, Rodalben 6, Thaleischweiler-Wallhalben 11, Waldfischbach-Burgalben 12 und Zweibrücken-Land 10.