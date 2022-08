Lebensziel Chef oder Chefin, selbst unter Coronabedingungen gab es in Pirmasens Menschen, die sich das vorstellen konnten. Das geht aus Daten zur Neuanmeldung von Gewerbebetrieben hervor.

Die jüngste Auswertung der Regionaldatenbank Genesis zeigt, dass die Anzahl der Gewerbeanmeldungen in Pirmasens bis Ende 2020 bei 273 Betriebsgründungen lag. Verglichen mit dem Jahr davor ging diese Zahl um 70 nach unten, was dem Bundestrend entspricht. Corona dämpfte bundesweit den Gründergeist, was nicht wundert, denn rund um genussnahe Dienstleistungen wie Catering und Bewirtung oder Events sah's ja schlecht aus. Die Folge: 2020 wurden in Deutschland 46.013 weniger Gewerbeanmeldungen abgegeben als noch 2019.

Wird ein anderer Maßstab genommen, ergeben sich beim Gründergeist unterschiedliche Schwächen und Stärken, obwohl eigentlich überall im Land alle gleich scharf drauf sein müssten, Chef oder Chefin oder zumindest selbstständig zu werden. Ist aber nichts so: Bezogen auf die Gewerbeanmeldungen hatte Pirmasens bis Ende 2020 rund 68 Firmengründer und -gründerinnen je 10.000 Einwohner. Das ist Platz 301 in der Gründerbundesliga unter 403 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Rechnen wir in Punkten, dann hatte der Spitzenreiter Offenbach am Main 113 Punkte und das Schlusslicht Kreis Oberspreewald-Lausitz 46,5.

Gründergeist ist messbar

Der Gründergeist ist in Deutschland gut messbar, dann Deutschland hat da einen bürokratischen Vorteil: Am Anfang eines etwaigen unternehmerischen Erfolges steht immer die Gewerbeanmeldung (nur Freiberufler brauchen die nicht). Über sie wird die gewerbliche Entwicklung im Vergleich zu anderen Staaten recht genau erfasst. Aktuell liegen in der von den Statistischen Landesämtern betriebenen Regionaldatenbank die Zahlen aus den Gewerbeämtern bis zum 31. Dezember 2020 vor. In Pirmasens lautet die Zeitreihe bei den Gewerbeanmeldungen 2020: 273 Anmeldungen, 2019: 343, 2018: 315 Gründungen, 2017 wagten 268 den Schritt in die Selbstständigkeit.

Jetzt mit der Bevölkerungszahl abgleichen und heraus kommt ein bundesweit vergleichbarer Wert. Freilich sagt der so für 2020 errechnete Wert von 68 Firmengründern und -gründerinnen je 10.000 Einwohner nur wie groß der Drang in die Selbstständigkeit ist. Die Erfolgschancen zu beurteilen, die sich am Ende in Arbeitsplätzen, lokaler Wirtschaftskraft und interessanten Unternehmen niederschlagen, ist schwieriger. Dafür schätzen die Statistiker die Chancen der Gründung ab, soweit das möglich ist: 2020 bekamen von den 273 Gewerbeanmeldungen in Pirmasens insgesamt 246 das Prädikat „Neuerrichtungen“', womit Gewerbe beschrieben werden, die es in der Stadt vorher noch nicht gab. In denen wiederum wurden 32 als „Betriebsgründungen“ eingestuft, denen die Experten eine größere wirtschaftliche Bedeutung beimessen, weil sie meinen, dass diese Firmen auf Sicht wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze bringen. 2019 hatte deren Zahl bei 70 gelegen. Diese besonders wichtigen Gründungen lagen 2020 in Pirmasens also um 38 niedriger als im Vorjahr.

Sechs Betriebsübergaben

Es muss auch nicht jeder unbedingt ein neues Unternehmen gründen. Deswegen müssen auch die 227 Gewerbeabmeldungen genauer angeschaut werden. Nur 199 waren 2020 „echte Aufgaben“, aber von diesen wiederum waren nur 26 sogenannte „Betriebsaufgaben“, bei denen von größeren Arbeitsplatzverlusten auszugehen ist. Dagegen steckten in den Abmeldungen auch sechs Betriebe, die an Nachfolger oder Käufer übergeben wurden, also bei den Anmeldungen in der Zahl der Übernahmen mit sechs größtenteils wieder auftauchen und bei denen unterm Strich die Arbeitsplätze nicht unbedingt verloren gegangen sind.

Bleibt ein letzter Indikator für das lokale Gründungsgeschehen: Ziehen wir die 227 Gewerbeabmeldungen von den Gewerbeanmeldungen ab, blieb 2020 ein Gründersaldo von plus 46 Gründerinnen und Gründern, die Hoffnung auf zusätzliche Jobs machen.