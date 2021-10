Das für die komplette Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Freitag zehn weitere Corona-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldet wie gehabt die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die sogenannten Leitindikatoren: die Inzidenzwerte (aktuell 28,1 im Landkreis sowie 37,3 in Pirmasens und 23,5 in Zweibrücken), die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (1,8) sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz. Letzterer Wert konnte laut Kreisverwaltung nicht ermittelt werden; zuletzt betrug er 3,6. Die nächste Warnstufe wird erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

88 aktive Fälle

Aktuell gelten in der Südwestpfalz laut Gesundheitsamt 88 bestätigte Corona-Fälle als aktiv, sechs weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 33 Personen (-7), in Zweibrücken 13 (-2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 7 (+1), Hauenstein 7 (+6), Pirmasens-Land 11 (-3), Rodalben 2 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 3, Waldfischbach-Burgalben 10 (+1) und Zweibrücken-Land 2 (-1).

Bis dato 5573 Infizierte

Insgesamt wurden laut Gesundheitsamt bis dato 5573 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 151 Personen starben Corona-infiziert.