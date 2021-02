Die Corona-Zahlen in der Südwestpfalz entwickeln sich so gut, dass Landrätin Susanne Ganster (CDU) den täglichen Sachstandsbericht zur Pandemie nutzt, um die Bürger zu loben: „Mit Ihrem disziplinierten und verantwortungsvollen Verhalten haben die Bürgerinnen und Bürger maßgeblich zu diesem ersten Erfolg beigetragen, dafür herzlichen Dank“, zeigt sich Landrätin Ganster erfreut über die gesunkenen 7-Tages-Inzidenzen. Konkret bedeutet das: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis am Donnerstag mit einer Inzidenz von 33,7 in der Warnstufe gelb ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (27,3) ebenfalls in gelb. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 11,7 weiterhin unterhalb der Warnstufe. Die Kreisverwaltung berichtet zudem, dass sich sechs weitere COVID-19-Fälle bestätigt haben.

Sie stehen in Zusammenhang mit dem Rodalber Krankenhaus. Dort herrscht wegen einer Infektion in Teilen der Klinik ein Aufnahmestopp. 22 Mitarbeiter wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Nun wurden laut Kreisverwaltung weitere fünf Mitarbeiter positiv getestet, die in der Südwestpfalz leben. Ein weiterer Fall liege außerhalb des Zuständigkeitsbereichs, aber alle infizierten Mitarbeiter seien schon zuvor als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden.

Aktuell sind in der Südwestpfalz damit noch 128 bestätigte positive Fälle aktiv, drei weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 38, Zweibrücken 12 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 5, Pirmasens-Land 6, Rodalben 26, Thaleischweiler-Wallhalben 12, Waldfischbach-Burgalben 12 und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis heute 2842 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 111 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

