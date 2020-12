Gegen Ende der Woche steigt die Anzahl der gemeldeten Coronafälle noch einmal deutlich: Laut dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung haben sich 46 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 92,8 aktuell in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (111,9) und Zweibrücken (81,9) in rot. Der Inzidenzwert ergibt sich aus gemeldeten Fällen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Wegen der Vielzahl neuer Fälle dauere die Ermittlung der meisten Infektionsketten noch an. Sechs Personen haben sich den Angaben zufolge im familiären Umfeld infiziert. Ein Reiserückkehrer aus Serbien wurde positiv getestet. Ohne Symptome war eine Frau, die von ihrer Corona-Warn-App den Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für sich erhielt. Ihr positives Testergebnis hat den Hinweis bestätigt.

Zwei Schulen betroffen

Betroffen ist auch wieder eine Pirmasenser Schule. Ein Schüler des Immanuel Kant Gymnasiums wurde positiv getestet. Er besuchte zuletzt am 27. November Unterricht. Die Ermittlung der Kontaktpersonen ersten Grades für die häusliche Quarantäne angeordnet wird, ist noch nicht abgeschlossen. Der Unterricht kann jedoch uneingeschränkt fortgesetzt werden. Gleiches für den Schulbetrieb an der Zweibrücker Thomas-Mann-Grundschule, wo sich eine Lehrkraft infiziert hat.

Sieben weitere Bewohner der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens haben nach ihrem Test ein positives Ergebnis erhalten. Auch in der Integrativen Kindertagesstätte der Heinrich Kimmle Stiftung wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet. Die betreffende Gruppe der Kita ist geschlossen, da für alle Kinder und drei weitere Mitarbeiterinnen Quarantäne angeordnet wurde.

20 Personen verstorben

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 267 bestätigte positive Fälle aktiv, 24 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 71 (+15), Zweibrücken 43 (-1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 22 (+5), Hauenstein 8, Pirmasens-Land 18 (+2), Rodalben 15 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 31, Waldfischbach-Burgalben 24 und Zweibrücken-Land 35 (+2). Insgesamt wurden bis heute 1269 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 20 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die 1269 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (250/18 neu), Zweibrücken (261/8), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (132/5), Verbandsgemeinde Hauenstein (82/1), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (88/2), die Verbandsgemeinde Rodalben (66/3), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (160/4), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (97/3) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (132/2).

