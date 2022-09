In der Region gibt es seit Freitag weitere 343 bestätigte Corona-Fälle. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete am Dienstag Nachmittag die Inzidenzwerte 394 für Pirmasens 427 für den Landkreis sowie 495 für Zweibrücken. Die die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ liegt bei 6,08. Am Dienstag waren 23 Patienten aufgrund von Corona stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes gemeldet. Weiterhin besteht bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf eine Infektion, davon wird eine Person beatmet. rhp