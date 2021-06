Zwei weitere Zweibrücker haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das meldete das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Donnerstag. Das Landesuntersuchungsamt hat die Sieben-Tage-Inzidenzen für die Region ermittelt: 1 im Landkreis, 2,5 in Pirmasens und 44 in Zweibrücken. Aufgrund eines Fehlers in der Meldekette verzeichnete das Lua am Donnerstag einen Fall aus Zweibrücken beim Landkreis Südwestpfalz, so die Kreisverwaltung. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 47 Corona-Fälle als aktiv, ein Fall weniger als am Vortag. Die Betroffenen wohnen in Pirmasens (4), Zweibrücken (39) sowie im Landkreis (4).