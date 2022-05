95 positive Corona-Testergebnisse haben sich bis Donnerstagmittag bestätigt. Betroffen sind 22 Pirmasenser, 13 Zweibrücker und 60 Bewohner des Landkreises. Zehn weitere Corona-Fälle gab es im Senioren- und Pflegezentrum SenVital in Dahn. Die Inzidenzwerte sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes gesunken, im Kreis auf 374, in Pirmasens auf 391 und in Zweibrücken auf 323.