685 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Zwei weitere Todesfälle vermeldete die Behörde im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion: Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land im Alter zwischen 90 und 95 Jahren ohne Impfung und ein dreifach geimpfter Mann aus Pirmasens im Alter zwischen 85 und 90 Jahren starben an den Folgen einer Infektion.

Zur Begrenzung eines Infektionsgeschehens schließt die Tagespflege-Einrichtung des Haus Bethanien bis einschließlich 19. April. Die Beschränkungen für Besucher des Hauses am Kurpark in Dahn werden aufgehoben.

Von den 685 positiv Getesteten wohnen in Pirmasens 173, in Zweibrücken 128 und in Landkreis 384. Insgesamt wurden bis heute 34.421 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 243 Menschen sind mit Corona-Infektionen gestorben. Die Inzidenzwerte liegen bei 1815 im Landkreis, 1931 in Pirmasens sowie 1587 in Zweibrücken.