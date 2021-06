Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Wochenende zwei weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz − eine in Pirmasens, eine in Zweibrücken. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0. In Pirmasens liegt der Wert bei 5, in Zweibrücken bei 49,7. Das Gesundheitsamt berichtet von derzeit 53 bestätigten positiven Fällen in der Südwestpfalz. In Pirmasens leben fünf Betroffene, in Zweibrücken 44 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land jeweils einer. Bis dato verzeichnet das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 4899 Ansteckungen mit dem Corona-Virus. 148 Menschen starben Corona-infiziert.

Maske im Freien kaum noch gefordert

Im Freien herrscht bei niedrigen Inzidenzwerten generell keine Maskenpflicht mehr, es gibt jedoch Ausnahmen: dort, wo es zu Gedränge kommen kann, etwa auf dem Wochenmarkt und in der Innen- und Außengastronomie, bis die Gäste ihre Plätze erreicht haben. Im Innenbereich, etwa in Geschäften, gilt die Maskenpflicht weiter.