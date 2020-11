Schlechte Nachrichten von der Corona-Front: Nachdem Pirmasens in den vergangenen Tagen immer mal wieder in der Risikostufe orange eingeordnet wurde, steht die Ampel für den Warn- und Aktionsplan nun wieder auf rot. Außerdem ist laut Gesundheitsamt der Kreisverwaltung nun das dritte Todesopfer in dieser Woche zu beklagen. Im Vergleich zum Vortag hat sich zudem erstmals seit ein paar Tagen die Anzahl der aktiven Corona-Fälle wieder erhöht.

Am Mittwoch ist den Angaben zufolge im Nardini-Klinikum Landstuhl ein 78-jähriger Patient aus dem Landkreis, der an Vorerkrankungen litt und zuletzt auf der Intensivstation behandelt wurde, mutmaßlich an den Folgen seiner Corona-Erkrankung verstorben.

31 weitere Fälle

Nach aktuellem Stand (19. November, 11.30 Uhr) haben sich in der Südwestpfalz 31 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Von den 31 neuen Fällen war die Ermittlung der Infektionskette bei je zwei Fällen in Pirmasens und der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, sowie einem Fall in der Verbandsgemeinde Rodalben noch ohne Ergebnis. Unbekannt blieb noch die Quelle der Infektion für je einen Fall aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Zweibrücken-Land, sowie vier Fällen aus Pirmasens. Ins private Umfeld zurückverfolgen lässt sich die Infektion bei je zwei Personen aus Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sowie bei je einer Person aus Pirmasens und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Für einen Mann aus Pirmasens steht das positive Ergebnis nach dem Test als Reiserückkehrer aus Spanien fest. An ihrer Arbeitsstelle infizierten sich je eine Frau aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben. In ihrer häuslichen Quarantäne, als Kontaktperson ersten Grades zu einem bereits bestätigten Fall, erhielten ihr positives Ergebnis drei Personen aus Pirmasens, je zwei aus Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sowie eine Person aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Dem Gesundheitsamt sind drei weitere positive Corona-Testergebnisse für Bewohner des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen gemeldet worden. Sie betreffen alle Personen des unter Quarantäne stehenden Bereichs. In Absprache mit dem Träger wurde die Quarantäne für diesen Bereich bis zum 29. November verlängert. Die weiteren Ermittlungen ergaben ein positives Testergebnis für eine Lehrkraft an der Matzenbergschule in Pirmasens. Der Unterricht kann dort uneingeschränkt fortgesetzt werden. Aktuell sind in der Südwestpfalz 236 Fälle aktiv, 25 mehr als am Vortag.

Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 44 (+11), Zweibrücken 48 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 15 (+2), Hauenstein 12, Pirmasens-Land 24 (+1), Rodalben 11 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 42 (+4), Waldfischbach-Burgalben 20 und Zweibrücken-Land 20 (+2). Insgesamt wurden bis heute 915 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes sieben Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 915 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (170/11 neu), Zweibrücken (198/4), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (107/2), Verbandsgemeinde Hauenstein (70), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (70/2), die Verbandsgemeinde Rodalben (37/3), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (112/6), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (64/2) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (86/1). Die ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert.

Was tun bei Symptomen?

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr) zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne zu gehen. Tests und Infekt-Sprechstunden für Erkrankte und symptomatische Personen finden in der IAP statt. Im CTZ können auch Tests für asymptomatische Personen vorgenommen werden, vor allem werden hier Kontaktpersonen und Reiserückkehrer getestet. Die Einteilung der Termine in den jeweiligen Bereich nimmt die Hotline vor. In der IAP finden diese mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr statt, im CTZ von montags bis freitags jeweils von 09:00 bis 11:00 Uhr. Der Eingang des CTZ ist in der Messe Pirmasens bei den unteren Parkplätzen, gegenüber dem Neufferpark, erreichbar. Auf der Homepage des Landkreises www.lkswp.de/corona-info sind aktuelle Informationen, wie auch die Hotline 06331 809 700 (Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00) bei weiteren Fragen zum Thema Coronavirus, zu finden. Die Hotline des Landes Rheinland-Pfalz ist weiterhin wie gewohnt erreichbar.