279 positive Corona-Testergebnisse sind seit Samstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Positiv getestet wurden eine Mitarbeitende der Kindertagesstätte St. Georg in Münchweiler, je ein Kind der Kindergärten Paulus und Zauberwald in Pirmasens, ein Kind in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Pirmasens-Winzeln sowie zwei Mitarbeitende im Kindergarten Mittelbach und eine Mitarbeitende des Kindergartens Weizenkorn in Zweibrücken. Positiv auf Sars-CoV-2 wurden eine Schülerin der Grundschule Bruchweiler und ein Schüler der Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben getestet. Ein positives Testergebnis erhielten ein Schüler des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums und eine Schülerin des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens.

Hospitalisierungsrate sinkt

Aktuell gelten 1733 Menschen als mit dem Corona-Virus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 490 (77 neue Fälle), in Zweibrücken 425 (+84) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 135 (+15), Hauenstein 83 (+16), Pirmasens-Land 67 (+14), Rodalben 137 (+15), Thaleischweiler-Wallhalben 134 (+15), Waldfischbach-Burgalben 74 (+10) und Zweibrücken-Land 188 (+33).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 669 für den Kreis, 943 für Pirmasens sowie 988 für Zweibrücken an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist trotz hoher Fallzahlen weiter gesunken und liegt jetzt bei 4,04.