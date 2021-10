Bis Samstagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz 20 weitere positive Testergebnisse auf das Coronavirus übermittelt. Vier Fälle davon betreffen Bewohner der Wohnanlage Pirminius der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 163 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 49 (sieben neue Fälle), in Zweibrücken 24 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 9 (+1), Hauenstein 21, Pirmasens-Land 12, Rodalben 17 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 5, Waldfischbach-Burgalben 15 (+1) und Zweibrücken-Land 11 (+2). Das Landesuntersuchungsamt meldet für den Kreis und die Städte Pirmasens und Zweibrücken die Warnstufe 1. Als Inzidenzwert gibt es 60 für den Kreis, 87 für Pirmasens und 35 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz ist auf 2,2 gestiegen, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz liegt bei 4,22. Die Schwellenwerte zur nächsten Warnstufe liegen bei der Inzidenz bei 100, bei der Hospitalisierungsinzidenz bei 5 und bei der Intensivbettenauslastung bei 6.