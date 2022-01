79 weitere Covid-Fälle haben sich seit Samstag in der Südwestpfalz bestätigt. Betroffen sind erneut Kinder und Jugendliche. Jeweils eine Mitarbeitende des Kindergartens Pusteblume in Pirmasens-Niedersimten und der Kindertagesstätte Wallstraße in Zweibrücken sowie ein Kind aus der Kindertagesstätte Röntgenstraße in Zweibrücken wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

An der Grundschule Maßweiler sind vier weitere Schüler der Quarantäne-Klasse positiv getestet worden. An den Grundschulen in Bechhofen und Donsieders wurde jeweils ein Schüler positiv auf Sars-CoV-2 getestet, außerdem zwei Schüler in einer Klasse der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken, hier kommt für die ganze Klasse Quarantäne zum Tragen. Das gleiche gilt für die Konrad-Adenauer-Realschule plus in Vinningen, wo zwei Schülerinnen und ein Schüler positiv getestet wurden. Einen weiteren relevanten Ausbruch gab es am Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens, wo eine Schülerin und zwei Schüler ihr positives Testergebnis erhielten. Zuletzt wurde auch an der IGS Contwig ein Schüler positiv getestet.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 664 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 190 (13 neue Fälle), Zweibrücken 157 (+30) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 41, Hauenstein 29 (+6), Pirmasens-Land 32 (+5), Rodalben 39 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 59 (+6), Waldfischbach-Burgalben 54 (+1) und Zweibrücken-Land 63 (+16).