377 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag übermittelt. Betroffen sind erneut zwei Altersheime, in denen es zuletzt größere Corona-Ausbrüche gab. Sieben weitere Bewohner des Hauses am Kurpark in Dahn haben sich mit dem Virus infiziert, im Pro-Seniore-Heim in Pirmasens wurden vier Bewohner positiv getestet.

Positive Testergebnisse gab es auch in Kindergärten. Betroffen sind jeweils zwei Betreuungskräfte des Johannes-Kindergartens Pirmasens und des katholischen Kindergartens Waldfischbach-Burgalben, eine Betreuungskraft des katholischen Kindergartens Bruchweiler, je ein Kind der Kindergärten Arche Kunterbunt Zweibrücken, Bechhofen, Rodalben-Neuhof, der protestantischen Kita Thaleischweiler-Fröschen und der Kita Abenteuerland Zweibrücken, je eine Betreuungskraft der Kindergärten Heltersberg, Merzalben und Arche Kunterbunt Zweibrücken, drei Betreuungskräfte der Kita Schatzkiste Zweibrücken und fünf Kinder der protestantischen Kita Arche Noah in Waldfischbach-Burgalben.

Schüler und Lehrer betroffen

Jeweils eine Schülerin der Grundschulen Bechhofen und Dellfeld, jeweils ein Schüler der Grundschulen Husterhöhe, Münchweiler und Rieschweiler-Mühlbach sowie eine Schülerin und ein Schüler der Grundschule Dahn, eine Lehrkraft der Grundschule Wilgartswiesen und zwei Lehrkräfte der Mozartschule Rodalben erhielten ihre positiven Testergebnisse.

Eine Schülerin und ein Schüler der BBS Zweibrücken, eine Schülerin und zwei Schüler der Landgraf-Ludwig-Realschule Pirmasens, zwei Schülerinnen und ein Schüler des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens sowie jeweils eine Schülerin der IGS Waldfischbach und des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens sowie eine Lehrkraft der Pirminius-Schule Pirmasens wurden positiv getestet.

Mehr als 3000 Menschen aktuell infiziert

3009 Menschen gelten derzeit als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 705 (93 neue Fälle), in Zweibrücken 577 (+65) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 231 (+18), Hauenstein 80 (+5), Pirmasens-Land 212 (+33), Rodalben 288 (+31), Thaleischweiler-Wallhalben 309 (+43), Waldfischbach-Burgalben 289 (+39) und Zweibrücken-Land 318 (+50).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1029 für den Kreis, 1030 für Pirmasens und 811 für Zweibrücken an.

Der Impfbus des Landes ist in der kommenden Woche am Montag, 21. März, am Biosphärenhaus in Fischbach und am Donnerstag, 24. März, am Bürgerhaus in Hauenstein. Impfungen ohne Termin sind dort zwischen 10 und 17 Uhr möglich.