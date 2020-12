Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen sind erneut Covid-19-Fälle aufgetreten, diesmal in Wohnbereich zwei, der bislang nicht betroffen war. Bei sechs Bewohnern deuten Schnelltests auf eine Corona-Infektion hin, teilte das Diakoniezentrum Pirmasens mit. Sie müssen nun durch Abstrichtests bestätigt werden. Die Senioreneinrichtung wird bis vorerst 14. Dezember für Besucher geschlossen. Das Gesundheitsamt Südwestpfalz bestätigte am Freitag für die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie den Landkreis 36 neue Corona-Fälle. Die Ermittlung der Infektionsketten dauere noch an, so der Kreis. Drei Personen haben sich an ihrer Arbeitsstelle infiziert, drei weitere befanden sich bereits in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen einer Schülerin des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens, die ein positives Testergebnis erhielt, werden noch ermittelt. Bei zwei Fällen im Umfeld der Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Pirmasens gibt es keine Kontaktpersonen ersten Grades. Bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung liegen für zwei Mitarbeiter und sieben weitere Bewohner aus Haus A der Pirminius Wohnanlage, die bereits unter Quarantäne steht, positive Ergebnisse vor.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, erlag am Freitag eine Seniorin aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land den Folgen ihrer Corona-Erkrankung.

Anzahl aktiver Infektionen leicht gesunken

Die Anzahl aktiver Infektionen im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. 76 Betroffene leben in Pirmasens, 41 in Zweibrücken. Im Dahner Felsenland sind aktuell 18 Fälle aktiv, sieben in der Verbandsgemeinde Hauenstein, 15 in Pirmasens-Land, 20 in der VG Rodalben, 29 in Thaleischweiler-Wallhalben, 22 in der VG Waldfischbach-Burgalben und 35 in Zweibrücken-Land.