117 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Die Behörde wurde über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona informiert. Ein 55- bis 60-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, der dreifach geimpft war, starb an den Folgen einer Corona-Infektion. Bereits Anfang Januar starb eine zwischen 65 und 70 Jahre alte, ungeimpfte Frau aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland mit einer Sars-CoV-2-Infektion.

Weitere positive Testergebnisse gab es an Einrichtungen. Betroffen sind eine Mitarbeitende der Kindertagesstätte St. Hedwig in Hauenstein sowie drei Kinder des Kindergartens in Horbach, ein Kind in der Kindertagesstätte Pusteblume in Pirmasens-Niedersimten und zwei Kinder der Kindertagesstätte Wallstraße in Zweibrücken.

An den Grundschulen wurden in der Horeb-Schule Pirmasens zwei Schülerinnen, eine Schülerin in Maßweiler und ein Schüler an der Pestalozzi-Schule Zweibrücken positiv getestet. In Pirmasens ist an der Käthe-Dassler-Realschule plus eine Schülerin betroffen, an der Landgraf-Ludwig-Realschule plus liegen positive Ergebnisse für eine Schülerin und fünf Schüler vor, teilweise sind Klassen mehrfach betroffen. Eine Schülerin am Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens wurde ebenso positiv getestet wie drei Schülerinnen und zwei Schüler einer Klasse des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums. Eine Absonderungspflicht besteht für die betroffenen Schüler sowie jene, die in der Klasse wegen eines Abstands von weniger als zwei Metern als enge Kontaktpersonen gelten. Die engen Kontakte können sich fünf Tage nach ihrem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person freitesten. Für alle anderen Personen der Klasse gilt an fünf aufeinanderfolgende Schultagen eine Testpflicht.

Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 660 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 174 (21 neue Fälle), in Zweibrücken 166 (+32) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 39 (+8), Hauenstein 31 (+6), Pirmasens-Land 30 (+8), Rodalben 39 (+9), Thaleischweiler-Wallhalben 66 (+18), Waldfischbach-Burgalben 48 (+3) und Zweibrücken-Land 67 (+12).