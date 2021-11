41 positive Corona-Testergebnisse sind am Freitag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Erneut sind Schule betroffen. An der Grundschule Hauenstein und der BBS Rodalben wurde jeweils eine Person positiv auf Sars-CoV-2 getestet. An der Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben kommt es aufgrund eines weiteren Falls innerhalb einer Klasse nun zu einem Betretungsverbot. Aus dem ersten Fall resultierten tägliche Tests an fünf Tagen und die Pflicht, Maske zu tragen.

Mit Vorliegen eines negativen PCR-Tests können die Schulkinder wieder am Unterricht teilnehmen. Gleiches gilt an der Realschule plus in Hauenstein. Dort können die PCR-Tests, aufgrund geringerer Abstände in der Klasse, teilweise erst nach fünf Tagen Absonderung erfolgen. Schulkinder, die PCR-positiv auf Sars-CoV-2 getestet werden und sich zuvor ohne relevanten Kontakt in der Schule als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden, lösen keine weiteren Maßnahmen an Schulen aus und sind infolgedessen auch nicht in diesen Meldungen enthalten.

465 Menschen corona-positiv

465 Menschen gelten im Gesundheitsamtsbezirks als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 116 (acht neue Fälle), in Zweibrücken 61 (+10) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 59 (+6), Hauenstein 20 (+1), Pirmasens-Land 20 (+2), Rodalben 52 (+6), Thaleischweiler-Wallhalben 54 (+3), Waldfischbach-Burgalben 43 (+1) und Zweibrücken-Land 37 (+4).

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken. Als Inzidenzwerte nennt es 162 für den Landkreis, 127 für Pirmasens und 100 für Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 3,6, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz liegt bei 5,86.