Die Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Sonntag 16 weitere Corona-Fälle für die Südwestpfalz. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Die 26. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes sieht drei Warnstufen vor, die in den betroffenen Kommunen unter anderem Auswirkungen auf die zulässige Personenzahl bei privaten Zusammenkünften und Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich haben und auch den Schulalltag beeinflussen. Bei Warnstufe 1 dürfen beispielsweise höchstens 25 Personen im öffentlichen Raum zusammenkommen, die nicht geimpft und älter als elf Jahre sind. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind bis zu 250 Personen erlaubt.

253 aktive Fälle in der Südwestpfalz

Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind der Inzidenzwert (64,5 für den Landkreis, 96,9 für Pirmasens und 102,3 für Zweibrücken) sowie die Hospitalisierungsinzidenz in der Westpfalz (2,1 für den Landkreis, 0 für Pirmasens und 2,9 für Zweibrücken) sowie die Intensivbetten-Auslastung in Rheinland-Pfalz von 5,07.

Nach Mitteilung der Kreisverwaltung überschreitet Zweibrücken lediglich einen der Indikatoren für die Warnstufe 1. „Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden“, so die Kreisverwaltung. Aktuell gelten in der Südwestpfalz 253 bestätigte positive Corona-Fälle als aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 57, in Zweibrücken 67 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 28, Hauenstein 12, Pirmasens-Land 15, Rodalben 36, Thaleischweiler-Wallhalben 10, Waldfischbach-Burgalben 23 und Zweibrücken-Land 5.