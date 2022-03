Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt über 383 neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz informiert. Außerdem berichtete die Behörde von vier weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit der Pandemie. An einer SARS-CoV-2 Infektion verstarben demzufolge zwei Männer zwischen 80 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Einer der Männer war dreifach geimpft der andere ungeimpft. Ein Bewohner der Villa Sertel in Pirmasens zwischen 70 und 75 Jahren a ist ebenfalls an einer Corona-Infektion verstorben. Er war zweifach geimpft. Aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land verstarb eine Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren an den Folgen einer SARS-CoV-2 Infektion, sie war Bewohnerin des Haus Bethanien und zweifach geimpft.

Den Angaben des Gesundheitsamtes zufolge gab es auch wieder etliche Corona-Infektionen in Kindertagesstätten. Betroffen sind: zwei Kinder im Kindergarten in Hermersberg, zwei Betreuungskräfte der Kita Arche Noah in Contwig, eine Betreuungskraft in der Kinderkrippe Apfelbäumchen in Zweibrücken, eine Betreuungskraft der Kinderkrippe Klitzeklein in Zweibrücken, ein Kind im Kita Fuchslöcher in Zweibrücken, eine Betreuungskraft in der Kita Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach, eine Betreuungskraft in der Kita Samselo in Pirmasens, elf Bewohnerinnen und Bewohner des DRK Gästehauses in Zweibrücken, ein Bewohner des Haus Bethanien in Pirmasens. Außerdem hat sich eine Schülerin in der Grundschule Ruhbank mit dem Virus infiziert. Aktuell sind in der Südwestpfalz 2238 bestätigte positive Fälle aktiv, 704 weniger als am Vortag. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte 1050 (Landkreis), 1085 (Pirmasens) sowie 1264 (Zweibrücken ) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 7,01.