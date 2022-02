Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch über 381 neue Covid-19-Fälle in der Region informiert. Außerdem berichtet die Kreisverwaltung über vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Mit einer SARS-CoV-2 Infektion verstarben eine Frau zwischen 70 und 75 Jahren und ein Mann zwischen 50 und 55 Jahren aus Pirmasens. Sie war noch nicht, er erst einmal geimpft. Aus Zweibrücken verstarb eine Frau zwischen 80 und 85 Jahren an den Folgen einer SARS-CoV-2 Infektion, sie war dreifach geimpft. Im Alter zwischen 95 und 100 verstarb aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ein ungeimpfter Mann an den Folgen einer Corona-Infektion. Erneut sind Kitas von dem Infektionsgeschehen betroffen: Positiv getestet wurden je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Hawestrolche in Clausen, Bananabuilding in Pirmasens sowie im Kindergarten Ruppertsweiler, wo auch ein Kind ein positives Ergebnis erhielt. Folgende Senioreneinrichtungen wurden für Besucher bis 28. Februar gesperrt oder die Sperre dort verlängert: Seniorenpark Hinterweidenthal, Pro Seniore in Pirmasens, GHG Pfalzblick Haus Moosalb (mehrere Wohnbereiche) in Waldfischbach-Burgalben sowie Caritas Förderstätte (eine Wohngruppe), DRK Gästehaus Mörsbach, Haus Kana (eine Wohngruppe) und Johann-Hinrich-Wichernhaus (zwei Wohngruppen) in Zweibrücken. Im Senvital in Dahn (zwei Wohnbereiche) wurde die Besuchersperre bis zum 3. März verlängert. Bis zum 8. März bleiben das Haus Bethanien (zwei Wohnbereiche) in Pirmasens und das Haus am Rosengarten der AWO in Zweibrücken für Besucher gesperrt.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 2277 bestätigte positive Fälle aktiv, 139 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 526 (22 mehr als am Vortag), Zweibrücken 506 (+29) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 216 (+9), Hauenstein 116 (+10), Pirmasens-Land 135 (+26), Rodalben 147 (+7), Thaleischweiler-Wallhalben 185 (-2), Waldfischbach-Burgalben 123 (+15) und Zweibrücken-Land 273 (+23). Insgesamt wurden bis heute 19.531 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 202 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Das Landesuntersuchungsamt meldet am Mittwoch die Inzidenzwerte 1051 (Kreis Südwestpfalz), 11058 (Pirmasens) sowie 1273 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 5,63.