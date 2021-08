Vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus haben sich laut Gesundheitsamt in der Südwestpfalz bestätigt. Zwei Fälle werden für Pirmasens gemeldet und zwei für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 13,5 (Landkreis), 34,8 (Pirmasens) und 40,9 (Zweibrücken). Aktuell gibt es 66 bestätigte aktive Fälle, so viele wie am Freitag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 17, in Zweibrücken 28 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland neun, Hauenstein fünf, Pirmasens-Land eine, Rodalben zwei, Thaleischweiler-Wallhalben eine, Waldfischbach-Burgalben eine und Zweibrücken-Land zwei. Impfungen gegen das Coronavirus, auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, sind im Impfzentrum in Pirmasens auch ohne vorherige Anmeldung möglich. Voraussetzung zur Impfung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Auch der Impfbus macht diese Woche wieder Halt in der Südwestpfalz: Am Dienstag in Hauenstein und am Freitag in Pirmasens und Lemberg. Termine, Haltestellen und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Landes .