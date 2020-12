Die kurze Entspannung bei den Corona-Neuinfektionen vom Dienstag hält nicht an: Für Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 46 neue Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz. Im Pirmasenser Awo-Seniorenheim haben sich acht neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Vier Fälle gibt es im Altenheim in der Steinstraße. Insgesamt verzeichnet Pirmasens am Mittwoch 20 neue Corona-Fälle. Dazu kommen vier Zweibrücker Infizierte. In den Verbandsgemeinden verteilen sich die neuen Fälle wie folgt: Dahner Felsenland (9), Hauenstein (1), Pirmasens-Land (1), Rodalben (3), Thaleischweiler-Wallhalben (4) und Waldfischbach-Burgalben (4).

Zweibrücken nicht mehr in Alarmstufe rot

Zweibrücken gilt mit einer Inzidenz von knapp 44 nicht mehr als Risikogebiet. Pirmasens (knapp 189) und der Landkreis (knapp 130) werden weiterhin in der Alarmstufe rot des Warn- und Aktionsplans des Landes eingeordnet.

Wer Symptome hat, soll sich beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten Rufnummer 0800/9900400. Über Weihnachten sind die Hotlines des Gesundheitsamts am 24. Dezember von 9 bis 11 Uhr, am 27. Dezember von 10 bis 14 Uhr sowie am 28. und 30. Dezember jeweils von 9 bis 15 Uhr geschaltet. Die landesweite Nummer ist durchgehend erreichbar, so die Kreisverwaltung. Für die Infektsprechstunden der Bereitschaftspraxis in Pirmasens werden unter 06331/19292 Termine vergeben.

Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Landkreises.