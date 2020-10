Der FK Pirmasens fährt ohne seinen Cheftrainer Patrick Fischer zum Fußball-Regionalligaspiel am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) beim FSV Frankfurt. Fischer leitete am Donnerstagabend bei regnerischem Wetter das Training, am Freitagvormittag ließ er, da er inzwischen eine erhöhte Körpertemperatur hatte, einen Corona-Test machen. Dessen Ergebnis steht noch aus. Der FKP bat daraufhin den FSV Frankfurt, die Partie zu verlegen, erhielt allerdings eine Absage. Die Hessen argumentierten, dass die Gefahr einer Ansteckung während eines Spiels im Freien sehr gering sei. Co-Trainer Jens Schaufler coacht das Pirmasenser Team am Samstag beim Geisterspiel in der PSD-Bank-Arena.

