Bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde beantworten mit Cornelius Moser und Benno Hennen am Freitag zwei Corona-Experten des Pirmasenser Krankenhauses die Fragen der RHEINPFALZ-Leser. Wer Fragen rund um das Coronavirus und Corona-Impfungen hat, kann sich zwischen 14 und 15 Uhr melden. Die beiden Mediziner verantworten gemeinsam die Behandlung der Covid-19-Patienten im Pirmasenser Krankenhaus. Sie beantworten am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch Fragen zum Thema Coronavirus und Impfungen gegen Corona. Mit der Vergabe von Impfterminen im Impfzentrum des Landes auf dem Messegelände haben sie nichts zu tun. Es geht allein um medizinische Fragestellungen. Und die sind vielfältig: Warum soll ich mich impfen lassen? Vertragen sich Corona-Impfung und Chemotherapie? Wie soll ich vorgehen, wenn ich noch stille? Um nur einige Beispiele zu nennen.

Anrufen oder E-Mail schicken

Die beiden Chefärzte sind am Freitag von 14 bis 15 Uhr telefonisch unter 06331/8004-21 und 8004-34 bei der Pirmasenser Rundschau zu erreichen. Wer in diesem Zeitfenster verhindert ist oder nicht durchkommt, kann seine Fragen bis 14.45 Uhr auch per E-Mail stellen: redpir@rheinpfalz.de.