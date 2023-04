Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im kommenden Jahr könnte das Komet-Verlagshaus sein 140-jähriges Bestehen feiern. Den Verlag gibt es noch. Die Druckerei jedoch hat den Betrieb eingestellt. Der Maschinenpark ist verkauft. Der Firmensitz steht ebenfalls zum Verkauf.

Corona hat dem Pirmasenser Traditionsunternehmen so zugesetzt, dass sich Geschäftsführer Armin Knerr im Mai fast von der Hälfte der Belegschaft trennen musste. „Der aktive Druckbetrieb ist seit 1. Mai geschlossen“, bestätigt Knerr. Das Druck- und Verlagshaus lässt jetzt bei verschiedenen Partnern in der Region drucken. Die Druckvorstufe, also Setzerei und Seitenlayout, werden weiterhin im Haus gemacht. Zehn Mitarbeiter der einst 20 sind noch da. Eine Mitarbeiterin habe gekündigt. Neun wurde gekündigt.

Als Grund gibt Knerr klar die Corona-Krise an. Komet ist eng verbunden mit der Schaustellerbranche. Über eine neue Großdruckmaschine wollte Knerr 2019 in das Geschäft mit Veranstaltungsplakaten für richtig große Veranstaltungen einsteigen. „Das hat auch gut gebrummt“, erzählt der Firmenchef. Ereignisse wie „Rock am Ring“ oder die RTL-Show „Let’s Dance“ wurden mit Plakaten beworben, die am Firmensitz in Winzeln gedruckt werden konnten. Knerr bestellte das passende Papier für die Maschine gleich in größerer Menge, um entsprechende Rabatte mitzunehmen.

Großplakate während Corona nicht mehr gefragt

Dann kam Corona, und innerhalb von einer Woche sei alles zusammengebrochen. „Das Papier sitzt immer noch da“, erzählt Knerr, der seitdem keines der Großplakate mehr drucken konnte, weil die Veranstaltungen untersagt wurden. Alle Konzerte wurden abgesagt. Die Großdruckmaschine ist wieder verkauft, ebenso die anderen Maschinen in der 2500 Quadratmeter großen Produktionshalle. Ein Teil der Maschinen sei schon abgebaut. Die Halle leert sich. Für die Halle gebe es einen Interessenten. Auch sie soll verkauft werden.

Was bleibt, sind die Redaktion und der Satz für das Schaustellermagazin „Der Komet“, mit dem das Unternehmen 1882 in der Schillerstraße gegründet wurde. „Das machen wir weiterhin“, versichert Knerr. Genauso wie Druckaufträge für die bisherigen Kunden. Die Aufträge werden bis zum eigentlichen Druck immer noch bei Komet gestaltet und vorbereitet.