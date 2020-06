Ab Freitag, 12. Juni, ist das Corona-Testzentrum (CTZ) in Höhfröschen nicht mehr in Betrieb. Sprechstunden und Tests finden nur noch in der Infektambulanz in der Pirmasenser Messehalle statt (Halle 5a). Grund dafür ist die geringe Nachfrage: So gab es am Montag nur zehn Termine für Abstriche aus 32 Anrufen, teilte die Kreisverwaltung mit. Insgesamt wurden im CTZ knapp 1400 Abstriche genommen. Das Testzentrum bleibe vorerst bestehen und könne wieder genutzt werden, wenn die Fallzahlen anziehen, so Landrätin Susanne Ganster. „Die Lage ist erst beendet, wenn die Bevölkerung entsprechend durchseucht oder geimpft ist. Solange das Virus zurückkommen kann, sind wir bereit und in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen.“ Termine werden von der Hotline vergeben (06331/809-700) für mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie montags und freitags von 16 bis 18 Uhr.

Stand Montagnachmittag wurde kein weiterer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov2 im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden 173 Personen im Landkreis sowie in den Städten Pirmasens und Zweibrücken positiv getestet. 169 sind genesen, vier mit oder an der Krankheit Covid-19 gestorben.