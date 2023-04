Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit die Corona-Tests wieder Geld kosten, ist es ruhiger geworden in den Testzentren. Allerdings sei der Rückgang nicht so gravierend, meint Lars Springer, der unter anderem am Krankenhaus ein Testzentrum betreibt. Allerdings zahlen nur wenige.

Seit dem 1. Juli müssen für die Coronatests drei Euro als Selbstkostenbeitrag bezahlt werden. Das betrifft aber nicht alle Tests. Deshalb laufen im Corona-Testzentrum von Stadt und Kreis in der Wasgauhalle