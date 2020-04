Der Landkreis wartet auf die Rechtsverordnung des Landes, um zu planen, wie die neue Strategie der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Südwestpfalz umgesetzt wird. Landrätin Susanne Ganster befürwortet die am Mittwoch verkündete weitere Vorgehensweise des Bundes zur Bekämpfung von Corona. Eine sorgfältige Abwägung schrittweiser Erleichterungen halte sie für richtig. Viele Details zur Umsetzung seien aber noch offen. Ganster setzt dabei auf die Rechtsverordnung des Landes, die für Freitag erwartet wird. „Erst daraus können wir die Einzelheiten für Rheinland-Pfalz mit konkretisierten Maßnahmen entnehmen“, so die Landrätin. Dann könne der Landkreis die Umsetzung planen, beispielsweise die Wiederaufnahme des Schulbetriebs und des Busfahrplans in mehreren Stufen.