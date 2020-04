Das Coronavirus hat eine Welle der Unsicherheit ausgelöst. Das merken hiesige Anwälte, bei denen sich Anfragen wegen arbeitsrechtlicher Probleme häufen. So auch bei Gerhard Hussong, der in der RHEINPFALZ am Mittwoch eine Sprechstunde anbieten will zu Fragen wie Urlaubsansprüchen, Schutzmaßnahmen im Betrieb oder auch Homeoffice.

„Es herrscht eine große Unsicherheit“, kann Hussong beobachten. Das Thema Arbeitsrecht im Zusammenhang mit Corona sei extrem vielfältig und habe zu einer Vielzahl an Anfragen verschiedenster Art geführt. Das beginne mit Arbeitnehmern, die auf eigenen Wunsch zu Hause bleiben wollen und sich hier fragen, ob sie Urlaub nehmen müssen oder nicht? Wie funktioniert das in Unternehmen ohne Betriebsrat? Kann ein Arbeitnehmer die Arbeit im Homeoffice einfordern oder kann der Arbeitgeber das einfach anordnen und der Arbeitnehmer muss das machen, ob er will oder nicht? So einige Beispiele von Fragen, die bei Hussong und seinen Kollegen derzeit angesprochen werden.

Ein großes Thema seien Schutzmaßnahmen in den Betrieben. Hier sorgen sich Mitarbeiter um ihren persönlichen Infektionsschutz. Muss hier der Arbeitgeber aus Gründen der Fürsorge für seine Mitarbeiter aktiv werden? Kann er zu Maßnahmen gezwungen werden?

Durch die geschlossenen Schulen und Kindergärten landet auch das Problem der Freistellung von Mitarbeitern für die Kinderbetreuung vermehrt auf dem Schreibtisch der Anwälte.

Viel Arbeit für die Arbeitsgerichte prognostiziert Hussong im Gefolge der Corona-Krise. Da werden auch einige betriebsbedingte Kündigungen von Unternehmen landen. Die seien jedoch nur zulässig, wenn sicher sei, dass die Arbeitsplätze auch dauerhaft wegfallen, nennt Hussong eine der Hürden für solch eine Kündigung. In Betrieben, die also nach der Krise wieder wie gewohnt weiterarbeiten und den geräumten Arbeitsplatz neu besetzen, wäre die betriebsbedingte Kündigung folglich nicht zulässig.

Viele Streitfragen werden laut Hussong aktuell nicht entschieden, da die Arbeitsgerichte wegen der Corona-Krise nicht tagen und offen sei, wann vor Gericht der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Telefonaktion

Gerhard Hussong steht am Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr den RHEINPFALZ-Lesern unter der Telefonnummer 06331/800418 für arbeitsrechtliche Fragen zur Verfügung. Wer jetzt schon ein Problem per E-Mail schildern will, kann dies unter der Adresse redpir@rheinpfalz.de tun.