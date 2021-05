Sind Menschen, die in armen Verhältnissen leben oder Migrationshintergrund haben, stärker von Corona betroffen? Die Stadtverwaltung kann entsprechende Meldungen, die bundesweit die Runde machten, für Pirmasens nicht bestätigen. Sie betont jedoch, sie habe besagte Gruppen rund um Corona informiert.

„Der Stadt Pirmasens liegen keine statistischen Daten vor, die eine Auswertung der festgestellten Infektionen hinsichtlich der Faktoren Armut oder Migrationshintergrund zulassen“, erklärt die Verwaltung auf Nachfrage. Man habe jedoch über Corona aufgeklärt, auch über das Impfen. So seien „alle Personen, die obdachlosenbehördlich untergebracht sind, über die Möglichkeit einer Impfung informiert worden. Persönliche Unterstützung bei Anmeldung der Impfung wurde angeboten.“ Mitarbeiter des Sozialamtes hätten, bei Bedarf auch mit Dolmetschern, Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz „umfassend und fortlaufend über das Thema informiert“. Darüber hinaus gebe es entsprechende Aushänge.

Die Verwaltung ergänzt darüber hinaus, in Pirmasens gebe es „einen regelmäßigen Austausch zwischen den drei Moscheen und der Ordnungsbehörde bezüglich der jeweils gültigen Hygieneregeln“. Zusätzlich habe Oberbürgermeister Markus Zwick in einem persönlichen Anschreiben an die drei Moscheen „auf die besondere Problematik in Verbindung mit den Bräuchen zu Ramadan hingewiesen und für die strikte Einhaltung der Hygienevorschriften geworben“. Auch Mitglieder des Beirats für Migration und Integration hätten darauf hingewiesen.