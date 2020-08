Rund 6,7 Millionen Euro sind Stand 30. Juli im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Bundes in der Stadt Pirmasens bewilligt und ausgezahlt worden. Das geht aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Christof Reichert (CDU) hervor. 860 Unternehmen haben demnach unmittelbar von der Bundeshilfe profitiert, neun Anträge befinden sich noch in Bearbeitung, 30 Anträge wurden durch die ISB-Bank Rheinland-Pfalz abgelehnt. Im Gegensatz zur Nachfrage hinsichtlich der Bundesmittel wurde am Förderprogramm des Landes, das überwiegend eine Förderung in Form von Krediten vorsieht, nur wenig Interesse gezeigt, so Reichert. Lediglich 34 Unternehmen haben einen Antrag gestellt. Aufgrund dessen wurden 700.000 Euro als Kredite bewilligt.

Rund 10,7 Millionen Euro sind Stand 30. Juli im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Bundes in der Südwestpfalz bewilligt und ausgezahlt worden, wie Reichert und sein Kollege Christoph Gensch (CDU) mitteilten. 1452 Unternehmen hätten unmittelbar von der Bundeshilfe profitiert, 17 Anträge befinden sich noch in Bearbeitung, 50 Anträge wurden durch die ISB-Bank Rheinland-Pfalz abgelehnt. Weniger Interesse habe es am Förderprogramm des Landes gegeben: Lediglich 54 Unternehmen haben laut Reichert und Gentsch einen Antrag gestellt. Aufgrund dessen seien 880.000 Euro als Kredite und 171.000 Euro als Zuschuss bewilligt worden.