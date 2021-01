Wer in einem Gebiet wohnt, dessen Corona-Inzidenzwert über 200 liegt, darf sich nur noch maximal 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Auf diese Regel haben sich die Kanzlerin und die Regierungschefs der Länder geeignet. Die RHEINPFALZ erklärt, wie man den erlaubten Bewegungsradius im Internet leicht berechnen kann.

Noch ist es nicht so weit. Die Inzidenz von Pirmasens liegt aktuell bei 149 (Stand Dienstag), im Kreis Südwestpfalz liegt sie bei 120. Dieser Wert beschreibt das Infektionsgeschehen innerhalb einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Wenn die Inzidenz die Marke von 200 knackt, dann könnte das einschneidende Folgen haben. Unter anderem dürften Pirmasenser sich dann möglicherweise nur noch 15 Kilometer um ihren Stadt bewegen, Ausnahmen wären der Weg zum Arzt oder zur Arbeitsstelle – nicht jedoch touristische Ausflüge.

Für den Fall der Fälle: Was liegt eigentlich in diesem 15-Kilometer-Radius? Wo dürfen Pirmasenser noch hin, falls die Regel angewandt wird? Eine Hilfestellung bietet das Onlinewerkzeug „Calcmaps“. Es greift wiederum auf Karten von „Bingmaps“ zu und lässt sich vergleichsweise einfach bedienen. In folgenden fünf Schritten lässt sich der Radius um eine Stadt oder ein Dorf berechnen:

1. Rufen Sie das Tool über www.calcmaps.com/de auf.

2. Wählen Sie die Option „Radius auf Karte messen“.

3. Geben Sie eine Adresse oder einen Stadt im dafür vorgesehenen Feld ein.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Radius KM“ und wählen Sie „15 km“

5. Ihnen wird ein Kreis angezeigt. Das ist der Bereich, den Sie besuchen dürfen.

Bei der Pressekonferenz nach der Telefonschalte zwischen Kanzleramt und Bundesländern sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag, dass der „Wohnort“ gemeint sei, also nicht die individuelle Adresse. Das bedeutet, wer sich über seinen Bewegungsradius informieren will, kann von den Grenzen der jeweiligen Kommune aus messen. Das könnte also Fehrbach, aber auch Niedersimten im Fall von Pirmasens sein. Dafür gibt es bei Calcmaps einen Trick: Einfach auf den roten Punkt in der Mitte des Kreises klicken, dann lässt er sich beliebig verschieben – etwa an einen Punkt der Stadtgrenze, an dem gemessen werden soll.