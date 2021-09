In der Südwestpfalz sind am Montag sieben neue Corona-Infektionen bestätigt worden, davon drei in Pirmasens und vier im Landkreis. Ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich dafür ist der Inzidenzwert 20,8 (Landkreis), 49,8 (Pirmasens) und 29,4 (Zweibrücken) sowie die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (1,1) und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (4,03). Aktuell gibt es in der Südwestpfalz 158 bestätigte positive Fälle, ein Fall weniger als am Freitag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 63, in Zweibrücken 35 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 6, Hauenstein 4, Pirmasens-Land 13, Rodalben 11, Thaleischweiler-Wallhalben 9, Waldfischbach-Burgalben 9 und Zweibrücken-Land 8.