Seit Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz weitere 180 Corona-Fälle gemeldet. Die Behörde wurde über einen weiteren Todesfall informiert: Ein ungeimpfter Pirmasenser zwischen 80 und 85 Jahren starb an den Folgen einer Corona-Infektion.

Positiv getestet wurden ein Kind und eine Betreuungskraft der evangelischen Kindergrippe der Hochschule Zweibrücken, eine Betreuungskraft im Gemeindekindergarten Contwig, zwei Kinder im katholischen Kindergarten Waldfischbach-Burgalben, zwei Kinder und eine Betreuungskraft im katholischen Kindergarten St. Franziskus in Dahn, je ein Kind in den Kindergärten Fehrbach, Großsteinhausen, Leimen, Oberauerbach und dem Bananabuilding Pirmasens sowie eine Betreuungskraft im Kindergarten Merzalben. An der Grundschule Horeb sind zwei Schülerinnen und vier Schüler betroffen, an der Grundschule Lemberg eine Schülerin und ein Schüler, an der Grundschule Münchweiler eine Schülerin sowie an der Grundschule Ruhbank eine Schülerin und ein Schüler. Betroffen sind an der BBS Zweibrücken eine Schülerin, an der IGS Waldfischbach einen Schülerin und vier Schüler, an der Pirminiusschule Pirmasens und der Realschule plus Rodalben je eine Schülerin.

Aktuell gelten 2141 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 524 (48 neue Fälle), in Zweibrücken 410 (+20) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 180 (+16), Hauenstein 73 (+6), Pirmasens-Land 138 (+11), Rodalben 178 (+24), Thaleischweiler-Wallhalben 202 (+20), Waldfischbach-Burgalben 218 (+18) und Zweibrücken-Land 218 (+17).