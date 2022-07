Seit Freitag gingen beim Gesundheitsamt 450 positive Corona-Testergebnisse ein. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 670 für den Kreis, 468 für Pirmasens sowie 703 für Zweibrücken an. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden am Dienstag 25 Covid-19-Patienten in den drei Krankenhäusern des Kreises behandelt, einer davon intensivmedizinisch. Bei fünf weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung.