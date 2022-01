72 Covid-19-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz seit Donnerstag gemeldet. Derzeit gelten 477 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 126 (elf neue Fälle), in Zweibrücken 120 (+28) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 38 (+3), Hauenstein 16 (+4), Pirmasens-Land 39 (+2), Rodalben 26 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 47 (+11), Waldfischbach-Burgalben 24 (+3) und Zweibrücken-Land 41 (+7). Das Landesuntersuchungsamt die Inzidenzwerte mit 111 für den Landkreis, 142 für Pirmasens sowie 188 für Zweibrücken an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,42.

Experten weisen darauf hin, dass die Infektionszahlen wegen der Feiertage nicht das tatsächliche Pandemie-Geschehen abbilden würden. So sei weniger getestet worden. Mit dem Ende der Weihnachtsferien werden jetzt die nicht geimpften oder genesenen Schüler wieder zweimal pro Woche auf Corona getestet.

Der Impfbus macht am heutigen Dienstag von 9 bis 17 Uhr in Busenberg am Dorfgemeinschaftshaus Station, am Donnerstag ist er von 9 bis 17 Uhr an der Turnhalle des Turnvereins Hinterweidenthal. Am Impfbus können sich Bürger ohne Termin impfen lassen.