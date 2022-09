Nach aktuellem Stand von Dienstag, 20. September, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz weitere 362 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu die Inzidenzwerte 344,4 für den Landkreis, 273,7 für Pirmasens sowie 417,4 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 4,33. Stand Dienstag waren insgesamt 15 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den Krankenhäusern der Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei sechs hospitalisierten Personen der Verdacht auf Covid-19. Davon wird einer intensivmedizinisch behandelt.

Positiv getestet wurden ein Kind in der Kindertagesstätte Rappelkiste Fehrbach in Pirmasens, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach sowie ein Kind in der Villa Sonnenschein in Wilgartswiesen. Indexfälle an Schulen betreffen unter anderem je einen Schüler der Grundschule Fischbach und des Leibniz Gymnasiums in Pirmasens sowie eine Schülerin an der Konrad Adenauer Realschule plus in Vinningen.