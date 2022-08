Seit Dienstag wurde das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz über weitere 396 Corona-Fälle informiert. Über die Anzahl von Covid-19-Patienten, die derzeit in Krankenhäusern in der Südwestpfalz behandelt werden, lagen am Freitagmittag keine Informationen vor. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, seien die Krankenhäuser telefonisch nicht zu erreichen gewesen. Das Landesuntersuchungsamt gibt die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz mit dem Wert 3,7 an.