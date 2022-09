Nach aktuellem Stand von Donnerstag, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz seit Dienstag weitere 293 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu aktuell die Inzidenzwerte 330,9 für den Landkreis, 243,8 für Pirmasens sowie 358,6 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 3,65. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Positiv getestet wurden unter anderem ein Kind in der Kindertagesstätte Kuckucksnest Rieschweiler-Mühlbach sowie je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten in Ruppertsweiler und Villa Sonnenschein in Wilgartswiesen. Indexfälle an Schulen betreffen untrer anderem eine Schülerin, einen Schüler und eine Lehrkraft am Leibniz Gymnasium in Pirmasens, zwei Schülerinnen an der Konrad Adenauer Realschule plus in Vinningen sowie eine Schülerin, einen Schüler und eine Lehrkraft an der IGS Waldfischbach. Die Beschränkung für den Besuch eines Wohnbereichs im Haus Sarepta in Contwig wurde bis zum 19. September verlängert. Insgesamt wurden bis heute 57.017 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 280 Personen mit Corona-Infektion verstorben.