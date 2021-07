Nachdem sich das Coronavirus zuletzt auf dem Rückzug befand, die Fallzahlen auf ganz niedrigem Niveau verharrten, steigt jetzt die Anzahl der Infektionen wieder leicht an. Sechs positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag übermittelt. Damit steigt die Anzahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten auf 18. Von den sechs neu infizierten Menschen befanden sich drei bereits in Quarantäne. Betroffen sind Personen in Pirmasens (1), Zweibrücken (4) und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (1). Durch die neuen Fälle steigen auch die Inzidenzen: Das Landesuntersuchungsamt gibt für den Landkreis eine Inzidenz von 2 an, für Pirmasens von 10 und für Zweibrücken von 18.