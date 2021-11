Über 74 weitere Covid-19-Fälle wurde das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Freitagmittag informiert. Damit steigt die Anzahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Amtsbezirk auf 733. Corona-Fälle gab es erneut an Betreuungseinrichtungen. Erneut müssen Wohnbereiche von Pflegeeinrichtungen geschlossen werden, an acht Schulen wurden ganze Klassen in Quarantäne geschickt.

Nach Corona-Fällen werden im Seniorenheim Hauenstein ein Wohnbereich bis zum 2. Dezember, im Haus Gräfenstein in Rodalben ein Wohnbereich bis zum 27. November für Besucher geschlossen.

In der ökumenischen Kindertagesstätte in Pirmasens, der Arche Kunterbunt in Zweibrücken und der Kindertagesstätte Regenbogen in Zweibrücken gab es weitere Corona-Fälle. Betroffen sind auch die Canada-Schule in Zweibrücken, die Pestalozzi- und die Hilgard-Grundschule in Zweibrücken.

An den Grundschulen in Bottenbach, Fischbach, Dahn und Rieschweiler mussten ganze Klassen in Quarantäne. Nicht infizierten Schülern ist es möglich, sich sofort mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten, für die direkten Sitznachbarn positiv getesteter Schüler gilt dies ab dem fünften Tag. Das gilt auch für Klassen der IGS Contwig, der Realschule plus Dahn, der IGS Thaleischweiler und des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken.

Am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn und der Käthe-Dassler-Realschule plus in Pirmasens wurden je eine Schülerin positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Das Landesuntersuchungsamt gibt als Inzidenzwerte für den Kreis 295, für Pirmasens 157 und für Zweibrücken 273 an. Die 733 Corona-Infizierten leben in Pirmasens 152 (sieben neue Fälle), in Zweibrücken 128 (+20) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 102 (+7), Hauenstein 45 (+3), Pirmasens-Land 45 (+5), Rodalben 75 (+13), Thaleischweiler-Wallhalben 71 (+7), Waldfischbach-Burgalben 47 (+2) und Zweibrücken-Land 68 (+10).