Am Montag hat das Gesundheitsamt über 74 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz informiert. Damit wird die 10.000er Marke in Bezug auf die infizierten Personen in der Region geknackt.

Den Angaben zufolge wurden bis heute 10.048 Personen in der gesamten Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. 186 Personen in der Region sind bislang mit Corona-Infektion verstorben. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 228 (Landkreis), 254 (Pirmasens) sowie 244 (Zweibrücken. Für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ wird der Wert 2,59 angegeben. Das Gesundheitsamt informierte am Montag zudem über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Noch im vergangenen Jahr verstarb demzufolge eine ungeimpfte Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren aus Zweibrücken an einer SARS-CoV-2 Infektion. Erneut ist zudem eine Einrichtung in er Region von Corona betroffen. Laut dem Gesundheitsamt wurden eine weitere Bewohnerin und eine Mitarbeiterin im Haus Kana in Zweibrücken positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aktuell sind damit in der Region 605 bestätigte positive Fälle aktiv, 25 mehr als am Vortag. gana