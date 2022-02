376 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen, so viele wie nie zuvor an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Positive Testergebnisse gab es für eine Mitarbeitende in der Kindertagesstätte Hawestrolche Clausen, ein Kind im St. Laurentius-Kindergarten in Contwig, in den Kindergärten Höhfröschen eine und in Rieschweiler-Mühlbach drei Mitarbeitende sowie ein Kind im Kindergarten Wallhalben. Positiv getestet wurden in der Grundschule Hauenstein eine Lehrkraft und eine Schülerin, ein Schüler in der Grundschule Merzalben, in Pirmasens je ein Schüler an der Nardinischule und der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln, ein Schüler der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach, eine Schülerin der Grundschule Rodalben, an der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen in drei verschiedenen Klassen ein Schüler und zwei Schülerinnen, sowie ein Schüler der Grundschule Breitwiesen in Zweibrücken.

In den weiterführenden Schulen liegen positive Testergebnisse vor: am Leibniz-Gymnasium Pirmasens für eine Schülerin und einen Schüler, für eine Schülerin der IGS Waldfischbach-Burgalben, zwei Schülerinnen und fünf Schülern an der Herzog-Wolfgang Realschule plus, je eine Schülerin am Helmholtz- und am Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken sowie eine Schüler und zwei Schülerinnen der BBS Zweibrücken.

Zwei Intensivpatienten werden beatmet

Mit dem Vorliegen von positiven Testergebnissen für neun Bewohner und sieben Mitarbeitende wurde der Seniorenpark Hinterweidenthal bis 15. Februar für Besucher geschlossen.

Stand Dienstag waren 14 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern der Südwestpfalz gemeldet. Davon wurde ein Patient auf der Intensivstation behandelt und auch beatmet. 13 Patienten sind mit Covid-19-Verdacht im Krankenhaus, einer von ihnen wird auf der Intensivstation behandelt und beatmet.

1862 Menschen gelten aktuell als corona-positiv. Die Betroffenen leben in Pirmasens 518 (102 neue Fälle), Zweibrücken 462 (+96) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 138 (+20), Hauenstein 88 (+18), Pirmasens-Land 81 (+24), Rodalben 134 (+23), Thaleischweiler-Wallhalben 147 (+33), Waldfischbach-Burgalben 83 (+17) und Zweibrücken-Land 211 (+43).

U15-Inzidenz bei fast 4000

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 752 für den Kreis, 983 für Pirmasens und 1129 für Zweibrücken an. Die Landeshospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 4,13 gestiegen.

Die Inzidenz in der besonders stark betroffenen Altersklasse der Fünf- bis 14-Jährigen hat die Tausender-Marke schon länger überschritten und steigt weiter an. Sie liegt, Stand Montag, in Zweibrücken bei 3959 (115 Fälle in den zurückliegenden sieben Tagen), in Pirmasens bei 3390 (113) und im Kreis bei 1636 (120).